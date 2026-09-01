Contes soirée pyjama Baldenheim
vendredi 18 septembre 2026 · Baldenheim
Informations pratiques
Baldenheim
Contes soirée pyjama
7 rue Principale Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Partagez en famille l’histoire du soir…en pyjama à la bibliothèque. Pour les enfants de 4 à 6 ans
Spécial légumes ! Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein de belles histoires à partager. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 0 .
7 rue Principale Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 61 mediatheque.baldenheim@cc-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share an evening story with your family…in pyjamas at the library. For children aged 4 to 6
L’événement Contes soirée pyjama Baldenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Baldenheim (Bas-Rhin)
- Journées européennes du patrimoine 2026 Baldenheim 20 septembre 2026
- Exposition fruitière Baldenheim 4 octobre 2026