Informations pratiques

Baldenheim

Contes soirée pyjama

7 rue Principale Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Partagez en famille l’histoire du soir…en pyjama à la bibliothèque. Pour les enfants de 4 à 6 ans

Spécial légumes ! Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein de belles histoires à partager. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 0 .

7 rue Principale Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 61 mediatheque.baldenheim@cc-selestat.fr

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English :

Share an evening story with your family…in pyjamas at the library. For children aged 4 to 6

L’événement Contes soirée pyjama Baldenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme