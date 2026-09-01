UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baldenheim

Contes soirée pyjama Baldenheim

vendredi 18 septembre 2026 · Baldenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
7 rue Principale
Ville
67600 Baldenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Baldenheim

Contes soirée pyjama

7 rue Principale Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Partagez en famille l’histoire du soir…en pyjama à la bibliothèque. Pour les enfants de 4 à 6 ans
Spécial légumes ! Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein de belles histoires à partager. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 0  .

7 rue Principale Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 61  mediatheque.baldenheim@cc-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share an evening story with your family…in pyjamas at the library. For children aged 4 to 6

L’événement Contes soirée pyjama Baldenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Baldenheim (Bas-Rhin)