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AGENDA · Baldenheim

Exposition fruitière Baldenheim

dimanche 4 octobre 2026 · Baldenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
3 rue du Château
Ville
67600 Baldenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Baldenheim

Exposition fruitière

3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique
Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique. 0  .

3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est   bernard.peter0681@orange.fr

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English :

A large fruit exhibition organized by the Baldenheim fruit growers and an open house at the educational orchard, next to the historic church

L’événement Exposition fruitière Baldenheim a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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