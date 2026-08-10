Exposition fruitière Baldenheim
dimanche 4 octobre 2026 · Baldenheim
Informations pratiques
Baldenheim
Exposition fruitière
3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique
Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique. 0 .
3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est bernard.peter0681@orange.fr
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English :
A large fruit exhibition organized by the Baldenheim fruit growers and an open house at the educational orchard, next to the historic church
L’événement Exposition fruitière Baldenheim a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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