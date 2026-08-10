Informations pratiques

Baldenheim

Exposition fruitière

3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique

Grande exposition fruitière organisée par les arboriculteurs de Baldenheim et portes ouvertes au verger pédagogique, à côté de l’église historique. 0 .

3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est bernard.peter0681@orange.fr

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English :

A large fruit exhibition organized by the Baldenheim fruit growers and an open house at the educational orchard, next to the historic church

L’événement Exposition fruitière Baldenheim a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme