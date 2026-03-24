Contes sur les herbes folles Elisa Queneutte Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Contes sur les herbes folles Elisa Queneutte

Mercredi 13 mai 2026 de 14h30 à 16h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le musée des Beaux-Arts propose un conte pour les enfants à partir de 7 ans.Enfants

Les cœurs sont un peu comme les herbes, parfois sauvages, parfois domestiqués, tout dépend du propriétaire du jardin. Ces histoires parlent de terre, d’amour et de cruauté. Elles parlent aussi de l’être humain qui part à la recherche de la fortune, la fortuna, la chance. Voici un spectacle pétillant d’émotions, comme il est bon d’en entendre parfois.



• À partir de 7 ans

• Durée 1h30

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35

• Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts offers a story for children aged 7 and over.

L’événement Contes sur les herbes folles Elisa Queneutte Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille