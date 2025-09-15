Les petites héroïnes Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Les petites héroïnes Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement mercredi 22 avril 2026.

Les petites héroïnes

Mercredi 22 avril 2026 de 14h30 à 15h15.

Du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026 de 10h15 à 11h et de 14h30 à 15h15.

Samedi 25 avril 2026 de 16h à 16h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Faleta, conteuse et musicienne, vous propose un spectacle de trois contes musicaux des régions d’Afrique et des Caraïbes, accompagnée de ses instruments et de son chant. La particularité de ses récits ? Ce ne sont que des héroïnes !Enfants

Faleta, conteuse et musicienne, vous propose un spectacle de trois contes musicaux des régions d’Afrique et des Caraïbes, accompagnée de ses instruments et de son chant. La particularité de ses récits ? Ce ne sont que des héroïnes ! Parce que y’en a marre de ne voir que des garçons au centre des histoires ! Les filles aussi peuvent ! Les filles aussi font ! Des petites héroïnes qui ont soif de vie et d’aventure ! .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

Faleta, storyteller and musician, brings you a show of three musical tales from the African and Caribbean regions, accompanied by her instruments and singing. What’s special about her tales? They’re all stories!

German :

Faleta, eine Erzählerin und Musikerin, präsentiert drei musikalische Märchen aus den Regionen Afrikas und der Karibik, die sie mit ihren Instrumenten und ihrem Gesang begleitet. Das Besondere an ihren Erzählungen? Sie sind nur He?re!

Italiano :

Faleta, cantastorie e musicista, propone uno spettacolo di tre racconti musicali provenienti dalle regioni africane e caraibiche, accompagnati dai suoi strumenti e dal suo canto. Cosa rende speciali i suoi racconti? Sono tutte storie!

Espanol :

Faleta, cuentacuentos y músico, ofrece un espectáculo de tres cuentos musicales de África y el Caribe, acompañados por sus instrumentos y su canto. ¿Qué hace especiales a sus cuentos? Que todos son cuentos

