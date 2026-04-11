L’homme éléphant Hangart Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

L’homme éléphant

Mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 15h20. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:20:00

Date(s) :

2026-04-15

Le théâtre du HangArt est un espace culturel de proximité, animé tout au long de l’année par des des événements culturels tout public.

Le HangArt accueille un spectacle de la Compagnie La Innombrable.





C’est une libre adaptation du texte de Frederick Treves Elephant man joué, conté et dansé sur des musiques et créations visuelles.





Rejeté dès l’enfance en raison de sa difformité, Joseph Merrick, surnommé Elephant Man est exhibé comme monstre de foire. Sa vie bascule lorsqu’un médecin, Frederick Treves, lui offre enfin dignité et refuge. Mêlant théâtre, musique en direct, danse et illustrations projetées, cette libre adaptation sensible donne à entendre le récit bouleversant d’une histoire vraie. .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 69 30 hangart@marseille.fr

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English :

The HangArt theater is a local cultural space, animated throughout the year by cultural events for the general public.

L’événement L’homme éléphant Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille