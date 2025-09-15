A la recherche du 3ième coeur Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

A la recherche du 3ième coeur Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.

A la recherche du 3ième coeur

Mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 15h15.

Jeudi 16 avril 2026 de 10h15 à 11h et de 14h30 à 15h15.

Vendredi 17 avril 2026 de 10h15 à 11h et de 14h30 à 15h15.

Samedi 18 avril 2026 de 16h à 16h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Une création familiale autour des émotions embarquez pour une traversée de la Méditerranée à la recherche du 3ème cœur de la Pieuvre gigantesque de Marseille. La danseuse nous raconte l’histoire rythmée par sa senza, ses sagats et ses chorégraphies !Enfants

Une création familiale autour des émotions embarquez pour une traversée de la Méditerranée à la recherche du 3ème cœur de la Pieuvre gigantesque de Marseille. La danseuse nous raconte l’histoire rythmée par sa senza, ses sagats et ses chorégraphies ! Entre magie et géographie, le monde de la mythologie et des animaux prend vie par le conte dans un univers empreint de poésie. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

A family creation revolving around emotions: embark on a Mediterranean crossing in search of the 3rd heart of Marseille?s gigantic Octopus. The dancer tells the story to the rhythm of her senza, sagats and choreography!

German :

Eine Familienkreation rund um Emotionen: Begeben Sie sich auf eine Reise durch das Mittelmeer auf der Suche nach dem dritten Herz des gigantischen Kraken von Marseille. Die Tänzerin erzählt uns die Geschichte, die von ihrer Senza, ihren Sagats und ihren Choreographien rhythmisch begleitet wird!

Italiano :

Uno spettacolo per famiglie sulle emozioni: un viaggio attraverso il Mediterraneo alla ricerca del terzo cuore del gigantesco polpo di Marsiglia. La ballerina racconta la storia al ritmo dei suoi senza, dei suoi sagat e delle sue coreografie!

Espanol :

Un espectáculo familiar sobre las emociones: viaje por el Mediterráneo en busca del 3er corazón del pulpo gigante de Marsella. ¡La bailarina cuenta la historia al ritmo de sus senzas, sagats y coreografías!

L’événement A la recherche du 3ième coeur Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille