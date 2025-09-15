Murmuration level 2 Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Caramba Spectacles & Horatio présentent MURMURATION LEVEL 2

Murmuration Level 2, c’est la nouvelle version 2.0 du phénomène Murmuration, à ne surtout pas manquer !



Vous avez sûrement vu cet artiste aux millions de vues sur les réseaux sociaux et ses chorégraphies hypnotiques de Shakira à Chris Brown, des Black Eyed Peas aux Grammy Awards, en passant par les Victoires de la Musique et les JO de Paris 2024.



Sur scène, ce sont 50 danseurs qui performent des tableaux à couper le souffle, géométriques et parfaitement synchronisés. Dans Murmuration Level 2 vous retrouverez à la fois des moments iconiques et des tableaux totalement inédits, le tout sublimé par un nouveau concept lumière.



Ne manquez pas cette expérience unique Murmuration Level 2 part en tournée dans toute la France en 2026. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

