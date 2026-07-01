Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon
jeudi 9 juillet 2026 · Parc Clos de la Murette · Avignon
Informations pratiques
Conteurs dans les parcs Jeudi 9 juillet, 10h30 Parc Clos de la Murette Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Des conteurs professionnels de tous les horizons viennent partager avec les petites et grandes oreilles quelques-unes de leurs fabuleuses histoires.
En cas de pluie, l’animation ce déroulera à la Bibliothèque Renaud-Barrault.
Parc Clos de la Murette Rue Diane de Poitiers, Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Bus :
Ligne 30 – arrêts Trillade ou Les Sources
Ligne 6 – arrêt François 1er
Tram :
Station Trillade ou Les Sources
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