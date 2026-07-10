Continuum | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 19:00 – 20:00

Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public

Steve Reich ; Jean-Sébastien BachEnsemble Overlap : Vincent Desille et Maxime Dayre, guitaresCe programme s’articule autour de deux grands compositeurs : Jean-Sebastien Bach et Steve Reich. Imaginé comme un grand continuum, le concert explore deux conceptions du contrepoint : l’une mouvante et horizontale et l’autre minimaliste et verticale. Si Bach nous emporte dans un univers narratif en perpétuelle évolution, le contrepoint de Reich nous plonge dans une immobilité apparente, soulignée par la répétition à l’outrance de motifs musicaux. Au fil de ce flux ininterrompu de notes, ces deux langages s’opposent et se font écho, plaçant l’auditeur au centre d’un grand mouvement perpétuel.. Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home



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