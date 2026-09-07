AGENDA · Contrevoz
Contrevoz au fil du temps, Salle des Fêtes, Contrevoz
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Contrevoz
Informations pratiques
Contrevoz au fil du temps 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz
La Bibliothèque Municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.
Salle des Fêtes Route des Alpes 01300 Contrevoz Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz
©BMContrevoz
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