Contrevoz au fil du temps, Salle des Fêtes, Contrevoz

Informations pratiques

Contrevoz au fil du temps 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz

La Bibliothèque Municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.

Salle des Fêtes Route des Alpes 01300 Contrevoz Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz

©BMContrevoz