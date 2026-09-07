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Contrevoz au fil du temps, Salle des Fêtes, Contrevoz

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Contrevoz

Contrevoz au fil du temps, Salle des Fêtes, Contrevoz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Route des Alpes 01300 Contrevoz
Ville
01300 Contrevoz
Département
Ain

Contrevoz au fil du temps 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz
La Bibliothèque Municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.

Salle des Fêtes Route des Alpes 01300 Contrevoz Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz

©BMContrevoz

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