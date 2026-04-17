Convention tattoo The Dad & Son Cabourg

Cabourg

Convention tattoo

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une soirée placée sous le signe de l’encre et de la créativité vous attend chez The Dad & Son. Toute la soirée, l’univers du tatouage s’invite dans une ambiance conviviale et inspirante.

Artistes passionnés ou simplement curieux ? Tout le monde est bienvenue !

Une soirée placée sous le signe de l’encre et de la créativité vous attend chez The Dad & Son. Toute la soirée, l’univers du tatouage s’invite dans une ambiance conviviale et inspirante.

Artistes passionnés ou simplement curieux ? Tout le monde est bienvenue ! .

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 83 42 41 40

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English : Convention tattoo

An evening of ink and creativity awaits you at The Dad & Son. All evening long, the world of tattooing will be on show in a friendly and inspiring atmosphere.

Whether you’re a passionate artist or just curious? Everyone is welcome!

L’événement Convention tattoo Cabourg a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cabourg