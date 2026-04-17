Convention tattoo The Dad & Son Cabourg
Convention tattoo The Dad & Son Cabourg samedi 18 avril 2026.
Cabourg
Convention tattoo
The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 01:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une soirée placée sous le signe de l’encre et de la créativité vous attend chez The Dad & Son. Toute la soirée, l’univers du tatouage s’invite dans une ambiance conviviale et inspirante.
Artistes passionnés ou simplement curieux ? Tout le monde est bienvenue !
Une soirée placée sous le signe de l’encre et de la créativité vous attend chez The Dad & Son. Toute la soirée, l’univers du tatouage s’invite dans une ambiance conviviale et inspirante.
Artistes passionnés ou simplement curieux ? Tout le monde est bienvenue ! .
The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 83 42 41 40
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English : Convention tattoo
An evening of ink and creativity awaits you at The Dad & Son. All evening long, the world of tattooing will be on show in a friendly and inspiring atmosphere.
Whether you’re a passionate artist or just curious? Everyone is welcome!
L’événement Convention tattoo Cabourg a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cabourg
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