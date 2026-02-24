Cabourg

Week-end Belle Époque

Centre-ville, hippodrome et Grand-Hôtel Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Durant 3 jours, la ville revit ses années Belle Époque ! Découvrez les visiteurs venus tout droit de 1900, paradant en ville dans leurs habits de l’époque, prendre le thé au Grand Hôtel ou bien prendre le traditionnel bain de mer thérapeutique !

Le temps d’un week-end, la Belle Époque s’invite à Cabourg pour faire battre les cœurs au rythme d’un autre siècle.

En costume d’époque ou simplement curieux, chacun est convié à embarquer pour une parenthèse hors du temps !

Goûter proustien au Grand Hôtel

Le vendredi 25 juillet de 15h30 à 18h, les salons du Grand Hôtel accueillent une parenthèse gourmande et raffinée autour d’un chocolat chaud accompagné de madeleines, dans une atmosphère inspirée de l’univers de Proust.

Costumes d’époque et douceur de vivre viennent parfaire cette expérience, proposée au tarif de 19€ par personne, sur réservation.

Cet événement, ouverts à tous, invite à revêtir les costumes de la Belle Époque pour une immersion élégante et conviviale. Réservation obligatoire pour l’ensemble des activités.

Informations tarifaires à venir. .

Centre-ville, hippodrome et Grand-Hôtel Cabourg 14390 Calvados Normandie cabourg1900@gmail.com

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English : Week-end Belle Époque

For 3 days, the town relives its Belle Époque years! Discover visitors straight from 1900, parading around town in their period costumes, having tea at the Grand Hôtel or taking the traditional therapeutic sea bath!

L’événement Week-end Belle Époque Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge