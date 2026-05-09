Censeau

Convergences

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Convergences, c’est 4 comédiens sur scène.

A partir d’un mot choisi par le public, chacun va démarrer une histoire, complètement improvisée.

Chaque histoire n’a rien à voir avec les autres histoires… Ah non, rien de rien…

Et pourtant…

Si ces histoires venaient s’entrechoquer, se mêler… et finissaient par converger ?

Converger ?

Impossible, me direz-vous, puisque rien n’est écrit à l’avance, puisque c’est de l’impro !

Et bien, si !

Ils vont le faire !

Et c’est toute la magie de l’impro.

Venez, et vous verrez ! .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32

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English : Convergences

L’événement Convergences Censeau a été mis à jour le 2026-05-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA