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Convergences Censeau

Convergences Censeau samedi 6 juin 2026.

Adresse : Théâtre Charles Vauchez

Ville : 39250 Censeau

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Censeau

Convergences

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Convergences, c’est 4 comédiens sur scène.
A partir d’un mot choisi par le public, chacun va démarrer une histoire, complètement improvisée.
Chaque histoire n’a rien à voir avec les autres histoires… Ah non, rien de rien…
Et pourtant…
Si ces histoires venaient s’entrechoquer, se mêler… et finissaient par converger ?
Converger ?
Impossible, me direz-vous, puisque rien n’est écrit à l’avance, puisque c’est de l’impro !
Et bien, si !
Ils vont le faire !
Et c’est toute la magie de l’impro.
Venez, et vous verrez !   .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32 

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English : Convergences

L’événement Convergences Censeau a été mis à jour le 2026-05-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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