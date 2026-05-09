Convergences Censeau
Convergences Censeau samedi 6 juin 2026.
Censeau
Convergences
Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Convergences, c’est 4 comédiens sur scène.
A partir d’un mot choisi par le public, chacun va démarrer une histoire, complètement improvisée.
Chaque histoire n’a rien à voir avec les autres histoires… Ah non, rien de rien…
Et pourtant…
Si ces histoires venaient s’entrechoquer, se mêler… et finissaient par converger ?
Converger ?
Impossible, me direz-vous, puisque rien n’est écrit à l’avance, puisque c’est de l’impro !
Et bien, si !
Ils vont le faire !
Et c’est toute la magie de l’impro.
Venez, et vous verrez ! .
Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32
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English : Convergences
L’événement Convergences Censeau a été mis à jour le 2026-05-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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