Conversation in french – Conversacion en frances – Pratiquer la conversation en français Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Conversation in french – Conversacion en frances – Pratiquer la conversation en français Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 27 mai 2026.
#GB- Any french workshop needed ? Come to the Maurice Genevoix Library. Improve your conversation in french with the librarians. Totally free, and for adults.
#ESP- Necesitas un taller para mejorar tu conversacion en frances ? Venga a la biblioteca Maurice Genevoix y participa a nuestros momentos conviviales. Todos niveles. Gratuito.
#FR- Vous êtes un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante en Île-de-France et dans notre pays ?
Vous avez besoin de pratiquer le français oral ?
Le français n’est pas votre langue maternelle ?
Venez participer à nos atelier gratuits. Pas de niveau requis ! :)
A workshop in our garden to improve your oral french. – Un taller para mejorar tu charla. –
Le mercredi 27 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
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