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Conversations murmures, Angers Nantes Opéra, Nantes

dimanche 18 octobre 2026 · Angers Nantes Opéra · Nantes

Conversations murmures, Angers Nantes Opéra, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Angers Nantes Opéra
Adresse
Théâtre Graslin
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Conversations murmures 18 et 22 octobre Angers Nantes Opéra Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T12:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T16:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:59:00+02:00

Une performance du ténor François Rougier, qui circulera sur le chemin entre Angers et Nantes et qui chantera dans l’espace public auprès des habitantes et habitants des rives de la Loire.
Un projet, un pour un, à bord de la Rolling – petit opéra itinérant – pour des conversations qui explorent les étapes de l’amour et nos émotions par un jeu thématique, ludique et personnalisé.

Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/spectacle-itinerant/conversations-murmures »}]
Conversations murmures ou quand le chant et les mots se font partage en toute intimité, autour d’un jeu de cartes musical façonné à partir de splendides mélodies du répertoire français. spectacle itinérant musique classique

© Romain Boulanger

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