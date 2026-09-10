Conversations murmures, Angers Nantes Opéra, Nantes

Informations pratiques

Conversations murmures 18 et 22 octobre Angers Nantes Opéra Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T12:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T16:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:59:00+02:00

Une performance du ténor François Rougier, qui circulera sur le chemin entre Angers et Nantes et qui chantera dans l’espace public auprès des habitantes et habitants des rives de la Loire.

Un projet, un pour un, à bord de la Rolling – petit opéra itinérant – pour des conversations qui explorent les étapes de l’amour et nos émotions par un jeu thématique, ludique et personnalisé.

Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/spectacle-itinerant/conversations-murmures »}]

Conversations murmures ou quand le chant et les mots se font partage en toute intimité, autour d’un jeu de cartes musical façonné à partir de splendides mélodies du répertoire français. spectacle itinérant musique classique

© Romain Boulanger