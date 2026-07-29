Informations pratiques

Le Barcarès

CONVERSES DE CASOT & ATELIER

Quai Magellan Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Conférence sur la vie des pêcheurs d’antan avec l’auteur Aimé Mérignac suivie d’un atelier Salage de l’anchois . Organisé par l’association Les amis de l’étang de la Coudalère.

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Quai Magellan Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Lecture on the lives of fishermen of yesteryear with author Aimé Mérignac, followed by an Anchovy Salting workshop. Organized by the association Les amis de l’étang de la Coudalère.

L’événement CONVERSES DE CASOT & ATELIER Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE PORT BARCARES