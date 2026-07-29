CONVERSES DE CASOT & ATELIER Le Barcarès
vendredi 21 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
CONVERSES DE CASOT & ATELIER
Quai Magellan Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Conférence sur la vie des pêcheurs d’antan avec l’auteur Aimé Mérignac suivie d’un atelier Salage de l’anchois . Organisé par l’association Les amis de l’étang de la Coudalère.
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Quai Magellan Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Lecture on the lives of fishermen of yesteryear with author Aimé Mérignac, followed by an Anchovy Salting workshop. Organized by the association Les amis de l’étang de la Coudalère.
L’événement CONVERSES DE CASOT & ATELIER Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE PORT BARCARES
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