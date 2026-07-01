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AGENDA · Le Barcarès

VISITES DU LYDIA Le Barcarès

lundi 27 juillet 2026 · Le Barcarès

VISITES DU LYDIA Le Barcarès

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Avenue du Paquebot des Sables
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
7 7 7 Tarif Groupe Tarif groupe

Le Barcarès

VISITES DU LYDIA

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif Groupe
Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Montez à bord du Lydia, le célèbre Paquebot des Sables du Barcarès, et découvrez ce navire emblématique échoué sur la plage depuis 1967, véritable témoin d’une histoire unique. Votre visite vous permet également d’accéder aux expositions installées à l’intérieur du paquebot, pour une expérience mêlant patrimoine, art et découverte.
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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

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English :

Come aboard the Lydia, the famous ocean liner from Les Sables-du-Barcarès, and discover this iconic ship that has been stranded on the beach since 1967, a true testament to a unique history. Your visit also gives you access to the exhibitions inside the ship, offering an experience that blends heritage, art, and discovery.

L’événement VISITES DU LYDIA Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE PORT BARCARES

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