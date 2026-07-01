Informations pratiques

Le Barcarès

VISITES DU LYDIA

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Montez à bord du Lydia, le célèbre Paquebot des Sables du Barcarès, et découvrez ce navire emblématique échoué sur la plage depuis 1967, véritable témoin d’une histoire unique. Votre visite vous permet également d’accéder aux expositions installées à l’intérieur du paquebot, pour une expérience mêlant patrimoine, art et découverte.

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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Come aboard the Lydia, the famous ocean liner from Les Sables-du-Barcarès, and discover this iconic ship that has been stranded on the beach since 1967, a true testament to a unique history. Your visit also gives you access to the exhibitions inside the ship, offering an experience that blends heritage, art, and discovery.

L’événement VISITES DU LYDIA Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE PORT BARCARES