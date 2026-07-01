ROUSSILLON PLAGE Le Barcarès
mardi 28 juillet 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
ROUSSILLON PLAGE
Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Cet été, laissez-vous séduire par Roussillon Plage ! Face à la mer, dans une ambiance décontractée, partez à la rencontre des vignerons du Roussillon et découvrez toute la diversité de leurs vins blancs, rosés et rouges. Un moment privilégiés d’échanges, de découvertes et de partage. Musique live et restauration sur place !
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Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 21 22
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English :
This summer, let Roussillon Plage charm you! Overlooking the sea, in a relaxed atmosphere, come meet the winemakers of Roussillon and discover the full range of their white, rosé, and red wines. A special time for conversation, discovery, and sharing. Live music and food available on-site!
L’événement ROUSSILLON PLAGE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DE PORT BARCARES
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