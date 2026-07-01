Informations pratiques

Le Barcarès

MARCHE DES CREATEURS

2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Marché des créateurs, nocturne sur la Place de la Martinique à la Coudalère.

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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Creators’ Market, evening event at Place de la Martinique in La Coudalère.

L’événement MARCHE DES CREATEURS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE PORT BARCARES