Informations pratiques

Le Barcarès

TRACES DE GOLDMAN

Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Sur les traces de Goldman, concert proposé par l’association des Commercants & Amis du Port de Plaisance.

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Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

In the Footsteps of Goldman, a concert presented by the Association of Merchants and Friends of the Marina.

L’événement TRACES DE GOLDMAN Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES