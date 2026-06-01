Convivial’été ESC Simone IFF Rennes
Convivial’été ESC Simone IFF Rennes mardi 2 juin 2026.
Convivial’été ESC Simone IFF Rennes Mardi 2 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine
Rendez-vous sur les tables de pique-nique à côté de l’Espace Simone Iff pour partager un moment convivial. Évènement organisé par la coordination des aînés de Maurepas.
Rendez-vous sur les tables de pique-nique à côté de l’Espace Simone Iff pour partager un moment convivial : pique-nique (apportez votre repas), jeux (cartes, molky, tir à l’arc…), escape game, balade dans le quartier… Évènement organisé par la coordination des aînés de Maurepas.
2 juin 2026 de 12h à 16h
A côté de l’ESC Simone Iff, rue Guy Ropartz
️Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00
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ESC Simone IFF 12bis rue Guy Ropartz 35700 RENNES Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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