Convivial’été, ESC Simone IFF, Rennes

Convivial’été Mardi 2 juin, 12h00 ESC Simone IFF Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T12:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T12:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Rendez-vous sur les tables de pique-nique à côté de l’Espace Simone Iff pour partager un moment convivial : pique-nique (apportez votre repas), jeux (cartes, molky, tir à l’arc…), escape game, balade dans le quartier… Évènement organisé par la coordination des aînés de Maurepas.

2 juin 2026 de 12h à 16h

A côté de l’ESC Simone Iff, rue Guy Ropartz

️Gratuit

ESC Simone IFF 12bis rue Guy Ropartz 35700 RENNES Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Rendez-vous sur les tables de pique-nique à côté de l’Espace Simone Iff pour partager un moment convivial. Évènement organisé par la coordination des aînés de Maurepas. pique-nique jeux