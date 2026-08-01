AGENDA · Saint-Lin
Convoi du C15 Tour Festival Saint-Lin
samedi 8 août 2026 · Saint-Lin
Informations pratiques
Saint-Lin
Convoi du C15 Tour Festival
Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre du C15 Tour Festival organisé les 7 et 8 août à Parthenay, un convoi de C15 va parcourir la Gâtine de 9h à 12h, et passera dans notre commune de Saint-Lin à 9h42 10h02 10h22 .
Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Convoi du C15 Tour Festival
L’événement Convoi du C15 Tour Festival Saint-Lin a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine
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