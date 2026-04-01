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Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny

Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny

Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny samedi 25 avril 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 6 rue Raymond queneau

Ville : 93500 Bobigny

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

LINEUP
JOE LA PANIC
TONTON AL
POCKET
UNISON
JEAN LUC MÉLANGE SON
PAMELA

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :
– un·e inconnu·e du dancefloor
– un·e artiste
– un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

INFOS PRATIQUES

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Métro ligne 5 // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Samedi 25 avril

16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.

OPEN AIR : Cookie Records sur le Canal

ENTRÉE GRATUITE

Cookie Records embarque sur le mythique bateau du Barboteur, bar-boat festif amarré sur le canal de l’Ourcq, pour un open air entre house groovy et disco ensoleillée !
Le samedi 25 avril 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond queneau  93500 Bobigny
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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