Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny

LINEUP

JOE LA PANIC

TONTON AL

POCKET

UNISON

JEAN LUC MÉLANGE SON

PAMELA

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :

– un·e inconnu·e du dancefloor

– un·e artiste

– un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

INFOS PRATIQUES

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Métro ligne 5 // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 25 avril

16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.

OPEN AIR : Cookie Records sur le Canal



ENTRÉE GRATUITE



Cookie Records embarque sur le mythique bateau du Barboteur, bar-boat festif amarré sur le canal de l’Ourcq, pour un open air entre house groovy et disco ensoleillée !

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond queneau 93500 Bobigny

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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