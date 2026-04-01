Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny
Cookie Records Open Air Canal Barboteur Bobigny samedi 25 avril 2026.
LINEUP
JOE LA PANIC
TONTON AL
POCKET
UNISON
JEAN LUC MÉLANGE SON
PAMELA
RAMÈNE DE L’AMOUR
On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :
– un·e inconnu·e du dancefloor
– un·e artiste
– un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)
INFOS PRATIQUES
BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Métro ligne 5 // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Samedi 25 avril
16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.
OPEN AIR : Cookie Records sur le Canal
ENTRÉE GRATUITE
Cookie Records embarque sur le mythique bateau du Barboteur, bar-boat festif amarré sur le canal de l’Ourcq, pour un open air entre house groovy et disco ensoleillée !
Le samedi 25 avril 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6 rue Raymond queneau 93500 Bobigny
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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