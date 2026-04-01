Entrainement ouvert avec Les Simone x Gaillards rugby club Stade de la Motte Bobigny

A l’occasion de la semaine de la visibilité lesbienne, les Simone ouvrent leur entrainement à toutes celles et ceux désireux d’apprendre le rugby dans un cadre loisir. L’équipe des Simone est une équipe FLINTA (Femmes, Lesbiennes, Intersexe, Non-binaires, Trans, Agenres) fondée depuis 2024 qui a vocation d’être un lieu d’apprentissage et de plaisir du rugby dans un espace safe. Depuis sa formation, l’équipe a participer à deux tournois IGR (International Gay Rugby) et a été sacrée championne d’Europe à Oslo en 2025. Si tu es intéressé.e, rejoins nous pour cet entrainement ouvert à tout.e.s!

Venez découvrir la pratique du rugby dans un groupe FLINTA

Le mercredi 22 avril 2026

de 19h45 à 22h00

gratuit

Contactez nous via notre canal whatsapp pour nous prévenir de votre présence!

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T22:45:00+02:00

fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T19:45:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00

Stade de la Motte 59 Rue Marcel Cachin 93000 Bobigny



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