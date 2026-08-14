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COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. 1 chemin des Fougères, Thuré Thuré
samedi 3 octobre 2026 · 1 chemin des Fougères, Thuré · Thuré
Informations pratiques
Thuré
COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.
1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
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1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.
L’événement COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. Thuré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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