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COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. 1 chemin des Fougères, Thuré Thuré

samedi 3 octobre 2026 · 1 chemin des Fougères, Thuré · Thuré

COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. 1 chemin des Fougères, Thuré Thuré

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
1 chemin des Fougères, Thuré
Adresse
1 chemin des Fougères Thuré
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Tarif

Thuré

COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.

1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

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1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.

L’événement COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. Thuré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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