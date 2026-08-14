COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. 1 chemin des Fougères, Thuré Thuré

Informations pratiques

Thuré

COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.

1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

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1 chemin des Fougères, Thuré 1 chemin des Fougères Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain.

L’événement COOPÉRONS ! Des outils coopératifs pour demain. Thuré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne