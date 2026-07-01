Journée Y voir clair 2026 – Thuré, Thuré, Thuré
jeudi 17 septembre 2026 · Thuré
Informations pratiques
Journée Y voir clair 2026 – Thuré Jeudi 17 septembre, 10h00 Thuré Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00
Échangez, confrontez, anticipez… et repartez avec des repères concrets pour piloter son exploitation avec lucidité et stratégie. Que vous cherchiez à sécuriser vos marges, à ajuster vos investissements ou simplement à mieux comprendre les tendances en cours, ne restez pas dans le flou : venez y voir clair.
Thuré Rue du Lycée, 86540 Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
L’objectif de ces matinées est de permettre une prise de recul, décrypter les résultats de l’année et éclairer vos décisions pour la prochain campagne. Conjoncture Agriculture
Chambre d’agriculture de la Vienne
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