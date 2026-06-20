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Église Accueillante à Thuré Église Saint-Pierre Thuré

Église Accueillante à Thuré Église Saint-Pierre Thuré

Église Accueillante à Thuré Église Saint-Pierre Thuré samedi 8 août 2026.

Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Rue de l'Église
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Thuré

Église Accueillante à Thuré

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Pierre   .

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Église Accueillante à Thuré

L’événement Église Accueillante à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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