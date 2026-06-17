Les semences de Graines d’Olive Graine d’Olive Thuré

Thuré

Les semences de Graines d’Olive

Graine d’Olive 16 chemin Beaurepaire Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez vous promener dans le jardin de Graines d’Olive, à Thuré, et laissez-vous initier aux secrets des semences paysannes. Découvrez comment ces variétés anciennes sont sélectionnées, récoltées et préservées — et repartez avec l’envie, peut-être, de devenir vous aussi gardien·ne de ces trésors du vivant. Une parenthèse hors du temps entre terre et graines. .

Graine d’Olive 16 chemin Beaurepaire Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les semences de Graines d’Olive

L’événement Les semences de Graines d’Olive Thuré a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne