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À la découverte du melon du Poitou La Fourcherie Thuré

À la découverte du melon du Poitou La Fourcherie Thuré

À la découverte du melon du Poitou La Fourcherie Thuré mercredi 19 août 2026.

Lieu
La Fourcherie
Adresse
La Fourcherie Thuré
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Thuré

À la découverte du melon du Poitou

La Fourcherie La Fourcherie Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Spécialité incontournable du Poitou, le melon traditionnel vous attend à la ferme de Tony et Alexandre. Dans leur boutique, venez découvrir leur savoir-faire et savourer ce fruit gorgé de soleil !   .

La Fourcherie La Fourcherie Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 57 

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English : À la découverte du melon du Poitou

L’événement À la découverte du melon du Poitou Thuré a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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