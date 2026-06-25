À la découverte du melon du Poitou La Fourcherie Thuré mercredi 19 août 2026.

Thuré

À la découverte du melon du Poitou

La Fourcherie La Fourcherie Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Spécialité incontournable du Poitou, le melon traditionnel vous attend à la ferme de Tony et Alexandre. Dans leur boutique, venez découvrir leur savoir-faire et savourer ce fruit gorgé de soleil ! .

La Fourcherie La Fourcherie Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 57

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English : À la découverte du melon du Poitou

L’événement À la découverte du melon du Poitou Thuré a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne