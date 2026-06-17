Les semences de Graines d’Olive Graine d’Olive Thuré
Les semences de Graines d’Olive Graine d’Olive Thuré mercredi 29 juillet 2026.
Thuré
Les semences de Graines d’Olive
Graine d’Olive 16 chemin Beaurepaire Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez vous promener dans le jardin de Graines d’Olive, à Thuré, et laissez-vous initier aux secrets des semences paysannes. Découvrez comment ces variétés anciennes sont sélectionnées, récoltées et préservées — et repartez avec l’envie, peut-être, de devenir vous aussi gardien·ne de ces trésors du vivant. Une parenthèse hors du temps entre terre et graines. .
Graine d’Olive 16 chemin Beaurepaire Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les semences de Graines d’Olive
L’événement Les semences de Graines d’Olive Thuré a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne