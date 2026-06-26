Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré mercredi 15 juillet 2026.

Thuré

Randonnée dans les communes à Thuré

salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:45:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

10km pour admirer les panoramas que vous offrent cette randonnée.

Vous (re)découvrirez aussi ces châteaux et ces grandes forêts.

Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .

salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnée dans les communes à Thuré

L’événement Randonnée dans les communes à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne