Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré
Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré mercredi 15 juillet 2026.
Thuré
Randonnée dans les communes à Thuré
salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:45:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
10km pour admirer les panoramas que vous offrent cette randonnée.
Vous (re)découvrirez aussi ces châteaux et ces grandes forêts.
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .
salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnée dans les communes à Thuré
L’événement Randonnée dans les communes à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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