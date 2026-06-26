UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré

Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré

Randonnée dans les communes à Thuré salle polyvalente de Thuré Thuré mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
salle polyvalente de Thuré
Adresse
Rue du Vieux Palais
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Tarif

Thuré

Randonnée dans les communes à Thuré

salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:45:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

10km pour admirer les panoramas que vous offrent cette randonnée.
Vous (re)découvrirez aussi ces châteaux et ces grandes forêts.
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade.   .

salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée dans les communes à Thuré

L’événement Randonnée dans les communes à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Thuré (Vienne)