COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ place de la liberté thuré Thuré mardi 14 juillet 2026.

Thuré

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ

place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ

Monsieur le Maire, Dominique CHAINE, et les membres du Conseil Municipal ont l’honneur de vous convier à la cérémonie officielle du 14 juillet 2026, afin de célébrer ensemble notre Fête Nationale et de faire vivre les valeurs de la République.

️ Déroulement de la journée

• 10h45 Rassemblement des participants Place de la Liberté.

• 11h00 Cérémonie commémorative et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

• 11h30 Vin d’honneur partagé à la Salle des Mariages.

Participation musicale

La commémoration sera honorée par la présence et les l’interprétations de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.

Toute la population est chaleureusement invitée à s’associer à ce moment de rassemblement citoyen et de mémoire. .

place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19

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English : COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ

L’événement COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ Thuré a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne