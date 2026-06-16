COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ place de la liberté thuré Thuré
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ place de la liberté thuré Thuré mardi 14 juillet 2026.
Thuré
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ
place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ
Monsieur le Maire, Dominique CHAINE, et les membres du Conseil Municipal ont l’honneur de vous convier à la cérémonie officielle du 14 juillet 2026, afin de célébrer ensemble notre Fête Nationale et de faire vivre les valeurs de la République.
️ Déroulement de la journée
• 10h45 Rassemblement des participants Place de la Liberté.
• 11h00 Cérémonie commémorative et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
• 11h30 Vin d’honneur partagé à la Salle des Mariages.
Participation musicale
La commémoration sera honorée par la présence et les l’interprétations de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.
Toute la population est chaleureusement invitée à s’associer à ce moment de rassemblement citoyen et de mémoire. .
place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ
L’événement COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE À THURÉ Thuré a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne