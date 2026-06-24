Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Place de la liberté, Thuré Thuré
Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Place de la liberté, Thuré Thuré lundi 13 juillet 2026.
Thuré
Célébrez la Fête Nationale à Thuré !
Place de la liberté, Thuré Place de la Liberté Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête Nationale à Thuré !
️Le 13 Juillet 2026, à partir de 19h sur la Place de la Liberté ! ✨
Ambiance bal populaire , délices locaux , et le clou de la soirée un feu d’artifice spectaculaire à 23h au Château de la Massardière !
Réservez votre table chez Jame’s Kfé au 06.31.07.52.50 et venez faire la fête avec nous !
**En cas d’interdiction par la préfecture, l’événement sera reporté à une date ultérieure.** .
Place de la liberté, Thuré Place de la Liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19
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English : Célébrez la Fête Nationale à Thuré !
L’événement Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Thuré a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne