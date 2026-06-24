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Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Place de la liberté, Thuré Thuré

Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Place de la liberté, Thuré Thuré

Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Place de la liberté, Thuré Thuré lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Place de la liberté, Thuré
Adresse
Place de la Liberté Thuré
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Thuré

Célébrez la Fête Nationale à Thuré !

Place de la liberté, Thuré Place de la Liberté Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Célébrez la Fête Nationale à Thuré !
️Le 13 Juillet 2026, à partir de 19h sur la Place de la Liberté ! ✨
Ambiance bal populaire , délices locaux , et le clou de la soirée un feu d’artifice spectaculaire à 23h au Château de la Massardière !
Réservez votre table chez Jame’s Kfé au 06.31.07.52.50 et venez faire la fête avec nous !
**En cas d’interdiction par la préfecture, l’événement sera reporté à une date ultérieure.**   .

Place de la liberté, Thuré Place de la Liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19 

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English : Célébrez la Fête Nationale à Thuré !

L’événement Célébrez la Fête Nationale à Thuré ! Thuré a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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