Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré place de la liberté thuré Thuré vendredi 7 août 2026.

Thuré

Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré

place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Cette déambulation dans le village de Thuré et ses alentours, conduira les participants à regarder le paysage crayon à la main.

Adeptes de la peinture ou du dessin, que vous soyez débutant ou confirmé, ne manquez pas ce rendez-vous!

Une dégustation de produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .

place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré

L’événement Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne