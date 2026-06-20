Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré place de la liberté thuré Thuré
Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré place de la liberté thuré Thuré vendredi 7 août 2026.
Thuré
Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré
place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Cette déambulation dans le village de Thuré et ses alentours, conduira les participants à regarder le paysage crayon à la main.
Adeptes de la peinture ou du dessin, que vous soyez débutant ou confirmé, ne manquez pas ce rendez-vous!
Une dégustation de produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .
place de la liberté thuré Place de la liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré
L’événement Balade-croquis accompagnée par une artiste à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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