Coquelicontes avec Arleen Thibault

Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Juré Craché . a partir de 6 ans. Durée 50 mn.

Dans les contes tout est possible ! Alors pourquoi ne pas exagérer jusqu’au bout ?

Pourquoi ne pas monter sur la lune avec un mot et redescendre avec deux… et faire parler son oreiller pour qu’il nous raconte nos rêves ? Un spectacle de contes qui explore les possibilités des mensonges fous qu’on se raconte parfois pour le plaisir d’y croire un peu. Une brochette

d’histoires pleines d’humour et de sagesse. .

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 58 47 82

