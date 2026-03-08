Coquelicontes avec Arleen Thibault Saint-Léger-le-Guérétois
Coquelicontes avec Arleen Thibault
Saint-Léger-le-Guérétois Creuse
Début : 2026-05-22
Juré Craché . a partir de 6 ans. Durée 50 mn.
Dans les contes tout est possible ! Alors pourquoi ne pas exagérer jusqu’au bout ?
Pourquoi ne pas monter sur la lune avec un mot et redescendre avec deux… et faire parler son oreiller pour qu’il nous raconte nos rêves ? Un spectacle de contes qui explore les possibilités des mensonges fous qu’on se raconte parfois pour le plaisir d’y croire un peu. Une brochette
d’histoires pleines d’humour et de sagesse. .
Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 58 47 82
