Coquelicontes avec Bérengère Charbonnier Saint-Laurent

Coquelicontes avec Bérengère Charbonnier

Salle Communale Saint-Laurent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Contes et Kamishibaï . A partir de 3 ans. Durée 40 à 60 min.

Des reproductions d'œuvres d'art illustrent les contes choisis par Bérengère, transformés en kamishibaï pour une version, ou en projection numérique sur grand écran. Issu d'un projet de collaboration avec la Micro- Folie de Meymac (musée numérique), vous pourrez découvrir les contes de la piste des fleurs, de la naissance du violon, de Jack et le haricot magique, et de la saveur de la langue. En musique.

Salle Communale Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

