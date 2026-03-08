Coquelicontes avec Cécile Demaison Bussière-Dunoise

Coquelicontes avec Cécile Demaison

EHPAD Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Cité-rencontres . A partir de 13 ans. Durée 1h10.

Le couple est en crise. On dit même que c’est la fin de l’amour. Pourtant, on continue de raconter que le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Résultat ? Une dissonance entre nos rêves et notre réalité. On ne peut plus décemment continuer à raconter des histoires d’amour qui nous poussent à foncer droit dans le mur. A moins que ? A moins que le public ne les passe au peigne fin et ne réfléchisse collectivement comment rénover notre imaginaire amoureux… .

EHPAD Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 56 00

