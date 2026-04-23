Pontarion

Coquelicontes Dans les jardins de mes voisins

Salle des fêtes Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

A partir de 5 ans Durée 50 minutes.

Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous ? A la mode de chez moi, ils poussent au gré du labeur de mes voisins… Jean et Jeanne font pousser, non sans mal, des épinards et des artichauts, tandis qu’un énorme radis vient d’envahir le jardin de Papi Fernand. Le petit Yann, le voisin d’en face, quand à lui, rêve de croquer la mère des pommes. Si seulement j’avais la main aussi verte qu’eux… j’arriverais peut-être à faire pousser quelques fleurs en imagination ? .

Salle des fêtes Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 09 57 83

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English : Coquelicontes Dans les jardins de mes voisins

L’événement Coquelicontes Dans les jardins de mes voisins Pontarion a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Tourisme