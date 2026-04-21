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Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion

Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion

Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Salle Maurice Lecante

Adresse : Espace pêche et nature

Ville : 23250 Pontarion

Département : Creuse

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pontarion

Exposition de peintures

Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Exposition de peintures réalisées au cours de l’année 2025/2026 par les artistes de l’Association l’ATELIER
thème Natures mortes   .

Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 16 18  fayarddenise@yahoo.fr

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English : Exposition de peintures

L’événement Exposition de peintures Pontarion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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