Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion

Pontarion

Exposition de peintures

Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition de peintures réalisées au cours de l’année 2025/2026 par les artistes de l’Association l’ATELIER

thème Natures mortes .

Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 16 18 fayarddenise@yahoo.fr

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English : Exposition de peintures

L’événement Exposition de peintures Pontarion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest