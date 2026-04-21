Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion
Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion lundi 20 juillet 2026.
Pontarion
Exposition de peintures
Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition de peintures réalisées au cours de l’année 2025/2026 par les artistes de l’Association l’ATELIER
thème Natures mortes .
Salle Maurice Lecante Espace pêche et nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 16 18 fayarddenise@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures
L’événement Exposition de peintures Pontarion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest