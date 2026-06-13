Pontarion

Grande brocante des Pompiers

Place de l’Eglise Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Incontournable, connue et reconnue, chaque année, Pontarion regorge de trouvailles.

Antiquités, cartophilie, philatelie, numismatique…

Restauration et buvette sur place .

Place de l’Eglise Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 14 92

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English :

L’événement Grande brocante des Pompiers Pontarion a été mis à jour le 2026-06-13 par Creuse Tourisme