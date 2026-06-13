Grande brocante des Pompiers Pontarion
Grande brocante des Pompiers Pontarion dimanche 26 juillet 2026.
Pontarion
Grande brocante des Pompiers
Place de l’Eglise Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Incontournable, connue et reconnue, chaque année, Pontarion regorge de trouvailles.
Antiquités, cartophilie, philatelie, numismatique…
Restauration et buvette sur place .
Place de l’Eglise Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 14 92
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English :
L’événement Grande brocante des Pompiers Pontarion a été mis à jour le 2026-06-13 par Creuse Tourisme
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