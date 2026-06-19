L’été au chapeau Spectacle de cirque L’ascension d’un confetti à l’écluse Pontarion

Pontarion

L’été au chapeau Spectacle de cirque L’ascension d’un confetti

à l’écluse Espace pêche et nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 18:45:00

Date(s) :

2026-07-31

L’ascension d’un confetti solo de crique clownesque et volubile

Co-écriture par Eloise Petenzi, porteuse du projet et artiste au plateau, et Jeremie Chevalier à la mise en scène. En partenariat avec le FLAN

Un spectacle intime et humoristique à destination de toute personne ayant tenté au moins une fois d’avoir la meilleure note, de marquer le plus de points, de correspondre aux attentes, de prouver sa valeur aux autres ou encore de contraindre un trait de sa personnalité pour être aimé.

Il met en scène l’amitié existant entre deux parties d’un même personnage. Ensemble, elles traversent un panel d’émotions submergeantes, un savant mélange de colère envers soi-même, de besoin de douceur et d’amour de soi et la nécessité d’accepter que tout n’est pas si simple.

En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .

à l’écluse Espace pêche et nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : L’été au chapeau Spectacle de cirque L’ascension d’un confetti

L’événement L’été au chapeau Spectacle de cirque L’ascension d’un confetti Pontarion a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Creuse Sud Ouest