L’été au chapeau Sieste Rien à faire Pontarion
L’été au chapeau Sieste Rien à faire Pontarion dimanche 2 août 2026.
Pontarion
L’été au chapeau Sieste Rien à faire
Espace pêche et Nature Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 15:50:00
Date(s) :
2026-08-02
Sieste Rien à faire , 50 minutes à ne rien faire à part … écouter !
Une expérience radiophonique, ludique et joyeuse, mêlant paysages sonores, chansons paresseuse et pensées profondes. Allongez-vous confortablement, mettez un casque, et laissez vagabonder votre esprit. Nous allons faire ensemble l’expérience de la paresse… Car après tout, est-ce que perdre son temps, ce ne serait pas le meilleur moyen de le retrouver ?
De Estelle Coquin, créatrice sonore. (Atelier SONART)
Prévoir d’apporter un drap ou un cousin pour vous allonger dans l’herbe.
En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .
Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été au chapeau Sieste Rien à faire
L’événement L’été au chapeau Sieste Rien à faire Pontarion a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Pontarion (Creuse)
- L’été au chapeau La Chèvre bourrue à l’écluse Pontarion 7 juillet 2026
- L’été au chapeau Concert JOGO à l’écluse Pontarion 9 juillet 2026
- L’été au chapeau Concert Miel de cactus Pontarion 19 juillet 2026
- Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion 20 juillet 2026
- Grande brocante des Pompiers Pontarion 26 juillet 2026