Pontarion

L’été au chapeau Sieste Rien à faire

Espace pêche et Nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 15:50:00

Date(s) :

2026-08-02

Sieste Rien à faire , 50 minutes à ne rien faire à part … écouter !

Une expérience radiophonique, ludique et joyeuse, mêlant paysages sonores, chansons paresseuse et pensées profondes. Allongez-vous confortablement, mettez un casque, et laissez vagabonder votre esprit. Nous allons faire ensemble l’expérience de la paresse… Car après tout, est-ce que perdre son temps, ce ne serait pas le meilleur moyen de le retrouver ?

De Estelle Coquin, créatrice sonore. (Atelier SONART)

Prévoir d’apporter un drap ou un cousin pour vous allonger dans l’herbe.

En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .

Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : L’été au chapeau Sieste Rien à faire

L’événement L’été au chapeau Sieste Rien à faire Pontarion a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Creuse Sud Ouest