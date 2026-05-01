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Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes Saint-Priest-la-Feuille

Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes Saint-Priest-la-Feuille

Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes Saint-Priest-la-Feuille jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 23300 Saint-Priest-la-Feuille

Département : Creuse

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Priest-la-Feuille

Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Une fille qui n’a jamais peur, ça fait peur et une princesse en quête d’amour, c’est énervant.
Des extraterrestres au charme troublant, une première dame conquise et la planète tout entière qui en frémit… Un spectacle inscrit dans la tradition du conte coquin…
Ados et adultes à partir de 12 ans. Durée 1 heure.   .

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 14 25 

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English : Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes

L’événement Coquelicontes, le cosmorgasme et autres conquêtes Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien

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