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Coquillages & crustacés Devant l’Office du tourisme de Ouistreham Ouistreham

Coquillages & crustacés Devant l’Office du tourisme de Ouistreham Ouistreham jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Devant l'Office du tourisme de Ouistreham
Adresse
5 Esplanade Lofi
Ville
14150 Ouistreham
Département
Calvados
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Ouistreham

Coquillages & crustacés

Devant l’Office du tourisme de Ouistreham 5 Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27

Découvrez les richesses de l’estran (coquillages, crustacés et autres espèces) et initiez-vous à une pêche à pied respectueuse et sécurisée. Prévoir des bottes ou chaussures d’eau ainsi qu’une tenue adaptée à la météo.
Envie d’apprécier la plage autrement ?
Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel ; puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied en toute sécurité. Immersion garantie ! Prendre des bottes ou des chaussures d’eau, un coupe vent et une tenue adaptée à la météo.   .

Devant l’Office du tourisme de Ouistreham 5 Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29  reservation@cpievdo.fr

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English : Coquillages & crustacés

Discover the treasures of the foreshore (shellfish, crustaceans and other species) and learn how to go shellfish gathering in a safe and environmentally responsible way. Please bring wellies or waterproof shoes, as well as clothing suitable for the weather.

L’événement Coquillages & crustacés Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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