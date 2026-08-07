CORNÉLIUS, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

CORNÉLIUS Jeudi 8 octobre, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Une fanfare poétique à la dérive entre rythmiques New-Orleans, caribéenne et des paroles à la Prévert. Ça chante, ça danse, ça transmet une énergie libre qui déchire la nuit et libère les âmes. Un carrousel étrange où tout le monde est bizarre, sauf Cornélius peut-être !

Découvrez la musique de Cornélius

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Cornu00e9lius », « cache_age »: 86400, « description »: « Lors du concert sur scu00e8ne : nnMatu00e9o Langlois: ChantnTom Bouu00ebt : Coeur / PercussionnCeline Buisson : TrombonenMaxime Lescure : TrompettenTristan Charle Alfred : SaxophonenColine Lemarchand : Hu00e9liconnRaphael Bofah : Grosse-CaissenNicolas Cabello-Aguilaru00a0:u00a0Caisse-ClairennLors de l’enregistrement du son :nnRaphael BofahnManuel LagorcenAntoine PerdriolenColine LemarchandnReno Silva CoutonDimitri SusonCu00e9line BuissonnTom Bouu00ebtnMatu00e9o LangloisnNicolas Cabello-AguilarnLaura Petit-Fu00e9lixnShahnez LasserenJoris Le DanteknBenoit AlvesnBabouenClu00e9mence LagiernnCadrage / Montage / u00c9talonnage : Pablo MartinnMixage / Masterieng : William Laudinat », « type »: « video », « title »: « Cornu00e9lius – Aftermovie – Superfestival », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bJ3VSSETn4Y/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bJ3VSSETn4Y », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGbl1HMITFzWQaYlyuj20Og », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert – Fanfare poétique – Pour la réouverture du Kawa

© Christelle Rodriguez