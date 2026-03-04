Corps sensibles, Théâtre Pitoëff, Genève
Corps sensibles Samedi 14 mars, 10h00 Théâtre Pitoëff
CHF 0.-, gratuit, sur réservation
Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00
Le FIFDH et La Lanterne Magique invitent le jeune public à une séance consacrée au corps à travers une sélection de courts métrages captivants, suivie d’un atelier permettant d’explorer en mots et en mouvement les thèmes évoqués dans les films.
Suivi d’un atelier pour les 6-12 ans
En collaboration avec La Lanterne Magique
Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/corps-sensibles/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/
