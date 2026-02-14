Corps sonores – Compagnie Corps magnétiques, FAC | espace muséal Victor Charreton, Chamalières

Corps sonores – Compagnie Corps magnétiques Samedi 23 mai, 18h00 FAC | espace muséal Victor Charreton Puy-de-Dôme

Spectacle immersif à flux libre

CORPS MAGNÉTIQUES désigne, dans le domaine des sciences et de la physique, des corps polarisés en interaction avec ceux qui les entourent. L’enjeu de cette démarche artistique est de rendre perméable la danse, au sens large, aux autres disciplines artistiques pour explorer les frontières du mouvement.

Ce spectacle est une façon de penser différemment la relation à l’autre, le rapport au monde, pour ouvrir des portes vers des univers imaginaires et sensibles.

À la fois danseur et masseur, Massimo Fusco entreprend de mettre en relation les arts et les pratiques somatiques à travers les installations sonores, visuelles et chorégraphiques immersives : CORPS SONORES et CORPS SONORES JUNIORS.

La transversalité de ses pratiques corporelles lui ouvre un champ d’actions possibles pour créer des projets chorégraphiques originaux au sein de CORPS MAGNÉTIQUES.

Massimo Fusco est artiste associé aux Hivernales – CDCN d’Avignon. Le dispositif artiste associé·e mis en place par le Ministère de la Culture permet à la fois d’apporter aux compagnies un soutien et un accompagnement complet pour une durée de trois ans et aux Centres de Développement Chorégraphique Nationaux de nourrir leur programme artistique, pédagogique et de médiation à travers une relation soutenue.

Spectacle tout public à partir de 14 ans.

Création : Massimo Fusco

Interprètes : Fabien Almakiewicz et Massimo Fusco, Nans Pierson et Mai Ishiwata (en alternance)

Conception de l’univers sonore : Vanessa Court, King Q4

Scénographie : Smarin

Régie générale : Christophe Poux

FAC | espace muséal Victor Charreton Allée de Fontmaure 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Hauts-de-Chamalières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 19 57 83 https://www.ville-chamalieres.fr/ma-ville/culture/les-lieux-culturels-2/ https://www.instagram.com/fac_chamalieres/ Depuis le 27 mai 2023, l’ancien hôpital Fontmaure accueille la FAC (Fontmaure Art Culture-Charreton-Chamalières), un pôle culturel public multi disciplinaires.

Au cœur de La FAC, l’espace muséal propose un voyage au fil des saisons dans l’œuvre de Victor Charreton, peintre de paysages et virtuose des couleurs et de la lumière.

À travers une scénographie résolument moderne, l’espace muséal invite les visiteurs à découvrir 32 œuvres de Victor Charreton ayant pour thématique les saisons : le parcours de visite entraine les visiteurs dans les atmosphères et les couleurs changeantes des paysages au fil des saisons.

Autodidacte, ne se revendiquant d’aucun courant, son talent est reconnu de son vivant tant par la critique que par les artistes contemporains.

Une exposition permanente à découvrir sans modération ! La FAC dispose d’un parking municipal en contrebas, il est gratuit le samedi et le dimanche ainsi que le soir à partir de 18h.

