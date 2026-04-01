Mythe des Germains et nazisme | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières
Mythe des Germains et nazisme | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières mardi 28 avril 2026.
Chamalières
Mythe des Germains et nazisme | Conférence
Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28 19:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Conférence du germaniste Thierry Feral sur l’utilisation du mythe des Germains notamment sous le nazisme.
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Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 afourtin@clermontmetropole.eu
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English :
Lecture by Germanist Thierry Feral on the use of the German myth, particularly under Nazism.
L’événement Mythe des Germains et nazisme | Conférence Chamalières a été mis à jour le 2026-04-14 par Clermont Auvergne Volcans