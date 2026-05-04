« Correspondances » – Exposition de la Société Photographique de Rennes Orangerie du Thabor Rennes 18 – 24 mai Ille-et-Vilaine

Exposition de diptyques photographiques explorant la notion de « correspondances » comme espace de dialogue visuel.

Cette exposition de **diptyques photographiques** explore la notion de « _**correspondances**_ » comme espace de dialogue visuel.

Chaque paire d’images se répond, se confronte ou se prolonge, tissant des liens subtils entre formes, lumières et instants.

Les photographies ne se regardent pas seules : elles existent dans l’échange, dans l’écho qu’elles produisent l’une avec l’autre.

Entre résonance et contraste, ces duos invitent à percevoir ce qui circule d’une image à l’autre.

Ces correspondances peuvent être évidentes ou secrètes, sensibles ou conceptuelles.

Elles ouvrent un espace d’interprétation où chaque spectateur construit son propre dialogue.

Ainsi, l’exposition à laquelle La Société Photographique de Rennes vous convie ce printemps propose une expérience où **voir, c’est aussi relier**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T19:00:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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